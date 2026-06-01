Marisa Mell la storia inquieta di una bellezza travolgente
L’attrice Marisa Mell è scomparsa. La sua morte è avvenuta negli anni Settanta, mentre era ancora attiva nel cinema e in televisione. Mell, nota per la sua bellezza, ha lavorato principalmente tra gli anni ’60 e ’70. La sua carriera si è conclusa con il ritiro dalle scene, senza ulteriori attività pubbliche. La sua vicenda personale e professionale si è svolta nel corso di quegli anni, lasciando un’impronta nel mondo dello spettacolo.
Ripercorriamo la storia dell’attrice Marisa Mell, bellezza travolgente molto attiva tra gli anni ’60 e ’70. Dalla vita piuttosto tormentata. Il Mondo del Cinema, anche quello italiano, è ricco di storie di attrici dalla bellezza travolgente, ma dalla vita privata sfortunata. In questa sede vogliamo raccontare quella di Marisa Mell, al secolo Marlies Theres Moitzi, nata in Austria nel 1939 e ivi deceduta a soli 53 anni. Nel mezzo, una carriera in forte ascesa con tantissimi film di generi diversi e anche modella per riviste destinate agli adulti. Nonché una vita mondana piuttosto attiva, nella cosiddetta Dolce vita romana. Ma anche tanta sfortuna. 🔗 Leggi su Lucascialo.it
I PRIMI BACI - di Grazia Deledda - voce di Marisa Vacca - La Voce Racconta
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Marisa Mell, storia e curiosità sull’attrice dalla vita turbolentaPer usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde Ã¨ necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. corriere.it