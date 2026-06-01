marisa mell la storia inquieta di una bellezza travolgente

Notizia in breve

L’attrice Marisa Mell è scomparsa. La sua morte è avvenuta negli anni Settanta, mentre era ancora attiva nel cinema e in televisione. Mell, nota per la sua bellezza, ha lavorato principalmente tra gli anni ’60 e ’70. La sua carriera si è conclusa con il ritiro dalle scene, senza ulteriori attività pubbliche. La sua vicenda personale e professionale si è svolta nel corso di quegli anni, lasciando un’impronta nel mondo dello spettacolo.