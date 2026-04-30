Una fotografia scattata di recente mette in evidenza i cambiamenti nei legami tra finanza e politica negli Stati Uniti. La scena ritrae alcuni dei principali tecnomiliardari coinvolti in incontri e discussioni che attirano l’attenzione di osservatori e analisti. Questi incontri si inseriscono in un quadro di tensioni e trasformazioni che coinvolgono il mondo della finanza e le dinamiche politiche in un periodo di particolare instabilità.

C’è una fotografia che racconta più di molte analisi il mutamento in corso nei rapporti tra denaro e politica a Washington. Alla seconda inaugurazione di Donald Trump, alle spalle della famiglia presidenziale e davanti a diversi futuri membri dell’amministrazione, sedevano alcuni degli uomini più ricchi e influenti del pianeta: Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sundar Pichai, Elon Musk. Non era soltanto una presenza di riguardo. Era la rappresentazione visiva di un riallineamento: una parte decisiva del capitalismo americano che sceglie di accreditarsi presso un potere politico sempre più personale, esigente, centralizzato. Da qui muove un saggio pubblicato su Foreign Affairs da Christopher Hartwell e Tricia D.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La lezione russa che inquieta i tecnomiliardari dell’America di Trump

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