Il Comune ha annunciato che, nonostante l’aumento delle tariffe dei bus, saranno mantenute le agevolazioni per studenti e persone over 70. Verranno destinati più fondi per garantire sconti e servizi a queste categorie. La decisione arriva in seguito all’incremento dei costi dei biglietti, che riguarda il prezzo di una corsa singola. Le nuove tariffe entreranno in vigore nei prossimi mesi, ma le agevolazioni saranno comunque garantite.

Il rincaro delle tariffe dei trasporti pubblici – il prezzo del biglietto per una corsa semplice sull’autobus è passato 1,5 euro a 2 euro – ha scatenato polemiche e proteste in particolare dai sindacati, che hanno rilevato la mancanza di confronto sulla decisione e il peso della spesa scaricato su utenti, in particolare quelli che utilizzano il bus per lavoro o per studio. Il provvedimento è stato però motivato da Start Romagna, la società che gestisce il servizio nell’area romagnola, con l’impennata dei costi di gestione, in particolare i rincari dei prezzi dei carburanti. Le amministrazioni locali chiamate in causa dal fronte sindacale evidenziano le misure a favore dell’utenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rincaro delle tariffe dei bus. Il Comune conferma le agevolazioni: "Più fondi per studenti e over 70"

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