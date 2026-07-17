Kovacic si offre all’Inter | il ritorno del croato conviene davvero al centrocampo nerazzurro?
Mateo Kovacic si propone di tornare all’Inter, portando con sé esperienza internazionale. La possibile collaborazione con Barella e Sucic nel centrocampo nerazzurro solleva dubbi sulla compatibilità tattica. La trattativa è in fase di valutazione, senza conferme ufficiali al momento. La decisione dipenderà dall’intesa tra le parti e dalla compatibilità con il sistema di gioco previsto. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali accordi o condizioni contrattuali.
di Lorenzo Vezzaro L’analisi del possibile ritorno di Mateo Kovacic: tra l’esperienza internazionale e i dubbi sulla convivenza tattica con Barella e Sucic. Il calciomercato dell’ Inter si accende con una clamorosa suggestione che porta il nome di Mateo Kovacic. Secondo le ultime indiscrezioni, il centrocampista classe ’94, attualmente in forza al Manchester City, sarebbe stato proposto alla dirigenza di viale della Liberazione. Per il croato si tratterebbe di un romantico ritorno alle origini, ma l’operazione solleva inevitabili interrogativi sulla sua reale utilità tattica e sulla sostenibilità economica dell’affare. Un Mondiale da metronomo ma poco incisivo davanti. 🔗 Leggi su Internews24.com
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