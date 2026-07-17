Kovacic si offre all’Inter | il ritorno del croato conviene davvero al centrocampo nerazzurro?

Notizia in breve

Mateo Kovacic si propone di tornare all’Inter, portando con sé esperienza internazionale. La possibile collaborazione con Barella e Sucic nel centrocampo nerazzurro solleva dubbi sulla compatibilità tattica. La trattativa è in fase di valutazione, senza conferme ufficiali al momento. La decisione dipenderà dall’intesa tra le parti e dalla compatibilità con il sistema di gioco previsto. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali accordi o condizioni contrattuali.