Calciomercato Inter ritorno di fiamma per Perisic | il croato può vivere la sua terza avventura in nerazzurro

Da internews24.com 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Perisic, attualmente svincolato, è nuovamente nel mirino dell’Inter. Il club valuta un ritorno del croato, nato nel 1989, per rinforzare le fasce esterne a costi contenuti. La trattativa è in corso e potrebbe portare alla firma di un nuovo contratto, permettendo così al giocatore di vivere una terza avventura in nerazzurro. La società sta definendo i dettagli dell’operazione, che sembra vicina alla conclusione.

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di Alberto Petrosilli Il veterano classe 1989 Perisic torna nei radar del club: sarebbe un’operazione a basso costo per rinforzare le corsie esterne. L’ Inter potrebbe presto riabbracciare uno dei protagonisti più amati degli ultimi anni. Secondo quanto riportato da Il Giornale, infatti, Ivan Perisic sarebbe nuovamente tra i profili valutati dalla dirigenza nerazzurra per rinforzare gli esterni in vista della prossima stagione. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter L’esterno croato, che conosce perfettamente l’ambiente interista e ha lasciato un ricordo molto positivo tra i tifosi, potrebbe così inaugurare la sua terza esperienza con la maglia dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

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