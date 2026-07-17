Calciomercato Inter ritorno di fiamma per Perisic | il croato può vivere la sua terza avventura in nerazzurro

Notizia in breve

Perisic, attualmente svincolato, è nuovamente nel mirino dell’Inter. Il club valuta un ritorno del croato, nato nel 1989, per rinforzare le fasce esterne a costi contenuti. La trattativa è in corso e potrebbe portare alla firma di un nuovo contratto, permettendo così al giocatore di vivere una terza avventura in nerazzurro. La società sta definendo i dettagli dell’operazione, che sembra vicina alla conclusione.