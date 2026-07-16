Inter tentazione Kovacic | possibile ritorno romantico in nerazzurro per il croato

Notizia in breve

Mateo Kovacic potrebbe tornare all’Inter, dove ha già giocato in passato. Il croato, attualmente al Manchester City, è in uscita dal club. La società nerazzurra sta valutando questa opzione, considerando le difficoltà nel raggiungere un altro centrocampista, Jones. Kovacic ha già vestito la maglia dell’Inter e potrebbe rappresentare un’opportunità da sfruttare in questa finestra di mercato. La trattativa non è ancora ufficiale.