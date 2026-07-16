Inter tentazione Kovacic | possibile ritorno romantico in nerazzurro per il croato
Mateo Kovacic potrebbe tornare all’Inter, dove ha già giocato in passato. Il croato, attualmente al Manchester City, è in uscita dal club. La società nerazzurra sta valutando questa opzione, considerando le difficoltà nel raggiungere un altro centrocampista, Jones. Kovacic ha già vestito la maglia dell’Inter e potrebbe rappresentare un’opportunità da sfruttare in questa finestra di mercato. La trattativa non è ancora ufficiale.
Tra i vari nomi che stanno circolando in queste ore in casa Inter c’è quello di Mateo Kovacic. Il croato, in uscita dal Manchester City, potrebbe rappresentare un’opportunità da sfruttare per i nerazzurri, che viste le difficoltà per arrivare a Jones, potrebbero investire su un calciatore che Milano, sponda nerazzurra, conosce bene. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il club inglese avrebbe proposto il classe 1994 all’Inter, che sarebbe molto tentata dall’opportunità anche grazie alla grande stima che nutre di lui Piero Ausilio. Per rendere reale questa opportunità però, l’Inter ha bisogno prima di sfoltire la rosa a centrocampo, in particolare con le uscite di diversi giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico nerazzurro. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
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