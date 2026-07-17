Kimi Antonelli umano | A volte non vorrei essere riconosciuto quando faccio certe cose in Italia

Da fanpage.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kimi Antonelli ha detto di non voler essere riconosciuto in alcune situazioni in Italia, sottolineando la pressione legata alla sua fama. Il giovane pilota di Formula 1 si tiene lontano dai riflettori quando possibile, cercando di mantenere la privacy. Antonelli ha espresso il desiderio di vivere alcune esperienze senza l’interferenza dei media o dei fan. La sua gestione della notorietà mira a bilanciare la carriera sportiva con la tutela della vita privata.

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