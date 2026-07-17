Kimi Antonelli umano | A volte non vorrei essere riconosciuto quando faccio certe cose in Italia

Kimi Antonelli ha detto di non voler essere riconosciuto in alcune situazioni in Italia, sottolineando la pressione legata alla sua fama. Il giovane pilota di Formula 1 si tiene lontano dai riflettori quando possibile, cercando di mantenere la privacy. Antonelli ha espresso il desiderio di vivere alcune esperienze senza l’interferenza dei media o dei fan. La sua gestione della notorietà mira a bilanciare la carriera sportiva con la tutela della vita privata.

Il prezzo del successo per Kimi Antonelli: il retroscena sulla gestione della fama del campione di Formula 1 sempre attento anche alla sua privacy. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Antonelli.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Villeneuve avvisa Kimi Antonelli: “Non sarà sempre così. Quando pensi di essere intoccabile è pericoloso”Jacques Villeneuve ha avvisato Kimi Antonelli, sottolineando che non potrà sempre vincere e che sentirsi invincibile può essere rischioso.

Toto Wolff preoccupato per Kimi Antonelli: “L’Italia è un problema. Riceviamo così tante richieste”Toto Wolff ha espresso preoccupazioni riguardo a Kimi Antonelli, definendolo una stella emergente della Formula 1.

Temi più discussi: Lewis Hamilton può impensierire Kimi Antonelli e la Mercedes sul circuito di Spa? Il GP del Belgio in 1'; SKY * ANDREA KIMI ANTONELLI: IL PILOTA BOLOGNESE SARÀ PROTAGONISTA DELLA NUOVA CAMPAGNA AL FIANCO DI ALESSANDRO DEL PIERO (VIDEO); Il veterano demolisce la F1 odierna che penalizza il talento; Calcio, tennis e motori: il palinsesto della nuova stagione di Sky (e Kimi Antonelli testimonial).

[wearetherace] Penso che lui sentisse che lo bloccavo, io non penso di averlo fatto. Carlos Sainz risponde dopo che Kimi Antonelli lo ha chiamato idiota via radio in FP2 dopo un incontro in pista. reddit

Kimi Antonelli cambia motore per il GP del Belgio: ultime componenti della stagione prima di andare in penalitàOltre ai già penalizzati Lando Norris (10 posizioni) e Isack Hadjar (partenza in fondo alla griglia o dalla pit-lane), anche altri piloti montano nuove ... oasport.it

Kimi Antonelli umano: A volte non vorrei essere riconosciuto quando faccio certe cose in ItaliaIl prezzo del successo per Kimi Antonelli: il retroscena sulla gestione della fama del campione di Formula 1 sempre attento anche alla sua privacy ... fanpage.it