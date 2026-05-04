Toto Wolff preoccupato per Kimi Antonelli | L'Italia è un problema Riceviamo così tante richieste
Toto Wolff ha espresso preoccupazioni riguardo a Kimi Antonelli, definendolo una stella emergente della Formula 1. Il manager ha dichiarato che l’Italia rappresenta una sfida, poiché il numero di richieste e aspettative provenienti dagli appassionati italiani è molto elevato. Wolff ha affermato di essere soddisfatto delle prestazioni del pilota, ma ha anche evidenziato come queste richieste possano creare pressioni eccessive.
Kimi Antonelli è la stella del momento della F1. Toto Wolff è felice ma per il pilota intravede un problema: le eccessive aspettative degli appassionati italiani.🔗 Leggi su Fanpage.it
Toto Wolff Reacts About Kimi Antonelli Leading The Formula 1 Championship!
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