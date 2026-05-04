Toto Wolff preoccupato per Kimi Antonelli | L'Italia è un problema Riceviamo così tante richieste

Toto Wolff ha espresso preoccupazioni riguardo a Kimi Antonelli, definendolo una stella emergente della Formula 1. Il manager ha dichiarato che l’Italia rappresenta una sfida, poiché il numero di richieste e aspettative provenienti dagli appassionati italiani è molto elevato. Wolff ha affermato di essere soddisfatto delle prestazioni del pilota, ma ha anche evidenziato come queste richieste possano creare pressioni eccessive.