Villeneuve avvisa Kimi Antonelli | Non sarà sempre così Quando pensi di essere intoccabile è pericoloso

Jacques Villeneuve ha avvisato Kimi Antonelli, sottolineando che non potrà sempre vincere e che sentirsi invincibile può essere rischioso. Antonelli ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva in Formula 1, con un vantaggio di 43 punti su un altro pilota. Villeneuve ha commentato che questa sensazione di essere intoccabile potrebbe portare a errori o comportamenti rischiosi in futuro.

Jacques Villeneuve mette in guardia Kimi Antonelli dopo la quarta vittoria consecutiva in F1 e il +43 su George Russell: per il campione del mondo 1997 il vero pericolo ora è sentirsi intoccabile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ferrari, Leclerc si scusa con Kimi Antonelli dopo la Sprint di F1 a Miami

Notizie e thread social correlati

Toto Wolff preoccupato per Kimi Antonelli: “L’Italia è un problema. Riceviamo così tante richieste”Toto Wolff ha espresso preoccupazioni riguardo a Kimi Antonelli, definendolo una stella emergente della Formula 1.

La madre di Kimi Antonelli: “Quando ho letto quello che ha detto Sinner non potevo crederci”La madre di Kimi Antonelli, Veronica, ha dichiarato di essere rimasta sorpresa nel sentire i complimenti di Jannik Sinner in diretta durante la...

Temi più discussi: Villeneuve avvisa Antonelli: Sentirsi troppo sicuri porta all'errore; La quarta vien da sé, Antonelli domina anche a Montreal: è un poker leggendario; Montoya: Antonelli ha la fortuna del campione, in Canada non ha mai pagato a caro prezzo i suoi errori; F1. Antonelli speciale, ma non faccia come Piastri: Kimi Räikkönen incorona il leader del Mondiale e avvisa la Ferrari.

Villeneuve avvisa Kimi Antonelli: Non sarà sempre così. Quando pensi di essere intoccabile è pericolosoKimi Antonelli sta vivendo il momento più alto della sua giovane carriera in Formula 1. Quattro vittorie consecutive, leadership del Mondiale e un vantaggio salito a 43 punti su George Russell, ... fanpage.it

Jacques Villeneuve avverte Kimi Antonelli: Ora iniziano i guaiL’impressionante partenza di Andrea Kimi Antonelli nel Mondiale di Formula 1 ha stupito tutti gli addetti ai lavori: il pilota della Mercedes ha vinto gli ultimi quattro Gran Premi ed è nettamente al ... sportal.it