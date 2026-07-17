Al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio, Kimi Antonelli si dice soddisfatto. Il pilota ha commentato che le modifiche apportate alla vettura sono nella giusta direzione, ma aggiunge che non vogliono fermarsi. La sessione si è svolta sulla pista di Spa-Francorchamps, con Antonelli che ha migliorato i tempi rispetto alle prove precedenti. La giornata si è conclusa con buoni riscontri per il giovane pilota, ancora in fase di sviluppo.

Andrea Kimi Antonelli non può che essere soddisfatto al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps il pilota bolognese ha letteralmente spaventato gli avversari. Dopo una FP1 nella quale il team di Brackley si è palesemente nascosto, nel turno pomeridiano il giovane classe 2006 ha liberato tutta la potenza della sua W17, dominando in ogni settore. Il miglior tempo della sessione è stato realizzato da Andrea Kimi Antonelli con il tempo di 1:45.944 con un margine di vantaggio di 190 millesimi su Lando Norris, quindi terza posizione per Max Verstappen a 472 mentre Lewis Hamilton è quarto a 747. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Antonelli.

© Oasport.it - Kimi Antonelli soddisfatto dopo il venerdì di Spa: “Modifiche nella giusta direzione ma non vogliamo fermarci”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

F1, Kimi Antonelli: il commento dopo la Sprint del GP di Miami | Mercedes

Notizie e thread social correlati

F1, Kimi Antonelli al comando nel venerdì di Spa. Si rivede Norris, le Ferrari inseguonoDurante le prove libere del GP del Belgio a Spa, Kimi Antonelli ha stabilito il miglior tempo nella seconda sessione, dopo un primo turno senza...

Kimi Antonelli determinato verso Spa: “Saremo competitivi ma occhio alla Ferrari. Che voto mi darei per ora? 8.5”Kimi Antonelli si prepara per il Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026.

Temi più discussi: Pier Silvio Berlusconi: Sinner super. Pazzo di Kimi e il Monza in Serie A farà sorridere papà; GP Belgio 2026: Antonelli e la sfortuna in Mercedes; F1 | Toto Wolff sa come proteggere al meglio Kimi Antonelli; F1: a Spa Antonelli vuole rifarsi, la Ferrari cerca conferme.

Kimi Antonelli soddisfatto dopo il venerdì di Spa: Modifiche nella giusta direzione ma non vogliamo fermarciAndrea Kimi Antonelli non può che essere soddisfatto al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del ... oasport.it

Formula 1: nelle libere a Spa Antonelli vola, Hamilton quartoKimi Antonelli batte un colpo nel venerdì a Spa facendo segnare il miglior tempo nelle prove libere. Dopo aver faticato nella prima sessione, il leader del ... gds.it

Analisi del passo gara Antonelli vs Russel GP di Silverstone reddit