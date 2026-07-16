al via kilowatt festival a sansepolcro

Venerdì 17 luglio si terrà l’inaugurazione del Kilowatt Festival a Sansepolcro. La manifestazione, organizzata dall’Associazione culturale CapoTraveKilowatt, si svolgerà nel centro storico della città. La cerimonia di apertura sarà seguita da spettacoli e installazioni artistiche che coinvolgeranno diverse location del borgo. L’evento durerà fino a fine luglio, coinvolgendo artisti e pubblico in attività culturali e performative.

Arezzo, 16 luglio 2026 – : l’inaugurazione della manifestazione organizzata dall’Associazione culturale CapoTraveKilowatt si terrà venerdì 17 luglio, alle ore 18:00 a Palazzo Alberti, alla presenza delle istituzioni e di due maestri del teatro mondiale come Eugenio Barba e Julia Varley, anime dell’Odin Teatret, rispettivamente padrino e madrina della ventiquattresima edizione del Festival. Attraverso incontri pubblici, spettacoli, proiezioni, una conferenza-spettacolo e tre mostre il Festival festeggia per tutto il weekend due ricorrenze: i 90 anni di Eugenio Barba e i 20 anni de i Visionari, il progetto di partecipazione che ogni anno coinvolge un gruppo di oltre cinquanta persone, tra cittadine e cittadini della Valtiberina nella selezione di 9 spettacoli per il programma festivaliero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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