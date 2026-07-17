Kia XCeed la prova | il crossover che sfida i SUV giocando d’astuzia

Da ilgiornale.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Kia XCeed si colloca tra una berlina compatta e un SUV tradizionale, offrendo un design che sfida le categorie convenzionali. La vettura mantiene le caratteristiche di un crossover, puntando su un’altezza da terra superiore rispetto a una berlina, senza raggiungere le dimensioni di un SUV pieno. La XCeed si presenta come un modello versatile, pensato per chi cerca uno stile distintivo e funzionalità senza eccessi. La prova evidenzia un equilibrio tra maneggevolezza e spazio interno.

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Non serve alzarsi sulle punte per guardare il mondo dall’alto. La nuova Kia XCeed continua infatti a muoversi nello spazio, sempre più raro, compreso tra una berlina compatta e un SUV tradizionale. Ha una posizione di guida rialzata, una carrozzeria muscolosa e una buona versatilità, ma conserva una silhouette slanciata e un comportamento più vicino a quello di un’automobile convenzionale. Con questo aggiornamento guadagna soprattutto tecnologia, qualità percepita e un comfort di marcia più curato. Equilibrio è la parola chiave. Bastano pochi chilometri per capire quale sia la filosofia della nuova XCeed. Non cerca di impressionare con prestazioni esasperate, ma convince per la facilità con cui mette a proprio agio il conducente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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