Kia Niro la prova de Il Fattoit – Il suv che sceglie l’ibrido senza rimpianti – FOTO

Da ilfattoquotidiano.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Kia Niro, presentata come un ibrido, è un SUV che ha superato le 630 consegne in Europa. La vettura combina un motore ibrido con un design compatto e una silhouette robusta, evidenziando le linee del modello. Le immagini mostrano dettagli della carrozzeria, con particolare attenzione alle superfici aerodinamiche e agli interni. La Niro si propone come alternativa ai veicoli elettrici, offrendo una soluzione ibrida senza compromessi.

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‹ › 1 6 kia niro. ‹ › 2 6 kia niro. ‹ › 3 6 kia niro. ‹ › 4 6 kia niro. ‹ › 5 6 kia niro. ‹ › 6 6 kia niro. Non solo elettrico. Anzi. Nel rilanciare la Niro, Kia ha “sollevato” il Cuv già consegnato in Europa in oltre 630.000 esemplari dalla responsabilità di essere esclusivamente a batteria. Con l’importante restyling della seconda generazione, il modello resta a listino nel vecchio continente solo come full hybrid, ossia con un sistema di propulsione basato sul millesei benzina a iniezione diretta accoppiato ad un’unità elettrica e a una piccola batteria da 1,32 kWh. La maggior parte dei clienti aveva finora già preferito questa soluzione, che ha consumi dichiarati nel ciclo misto di omologazione compresi fra i 4,6 e i 5,1 l100 km. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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