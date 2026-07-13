Kia Seltos la prova de Il Fattoit – Il suv globale che guarda all’Europa – FOTO

Un nuovo modello di SUV ha fatto il suo debutto, con un focus particolare sull’Europa. La Kia Seltos, presentata in una prova fotografica, si distingue per le sue linee moderne e compatte. Sono state pubblicate diverse immagini che mostrano dettagli esterni e interni del veicolo. La vettura viene descritta come un modello globale, con caratteristiche pensate per il mercato europeo.

‹ › 1 6 kia seltos. ‹ › 2 6 kia seltos. ‹ › 3 6 kia seltos. ‹ › 4 6 kia seltos. ‹ › 5 6 kia seltos. ‹ › 6 6 kia seltos. Prima al mondo come vendite dopo la Sportage, la Kia Seltos arriva nel vecchio Continente e in Italia con la seconda generazione, perché la prima, lanciata nel 2019, era stata riservata solo a mercati come quelli asiatici e del nord America. In Europa, del resto, il costruttore coreano presidiava (e presidia) il segmento dei C-Suv con la Stonic e la Xceed, entrambe fresche di aggiornamento. Con la Seltos – nome che deriva dalla mitologia greca (Celto era il figlio di Ercole) – Kia compie un altro passo in avanti verso... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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