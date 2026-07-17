Kelly Doualla ha vinto la finale dei 100 metri agli Europei U18 a Rieti con un tempo di 11 secondi. La atleta ha commentato di aver raggiunto facilmente gli obiettivi intermedi e ha aggiunto che l’ansia non aiuta. La gara si è svolta senza intoppi, con Doualla che ha dominato la corsa. Nessun altro atleta ha superato la sua prestazione. La vittoria è stata ufficializzata al termine della competizione, senza incidenti.

Una stratosferica Kelly Doualla domina la finale dei 100 metri agli Europei U18 di atletica, competizione che si svolge a Rieti. L’azzurra ferma il cronometro sull’eccellente tempo di 11.14, tempo che le consente di migliorare il suo record europeo per minorenni e di diventare la seconda italiana di sempre alle spalle di Zaynab Dosso (11.01). A fine gara l’azzurra ha commentato la sua prestazione. Sulle modalità di approccio alla gara: “L’obiettivo era essere la più spensierata possibile. Ho capito in questa stagione che se arrivo con l’ansia non posso far nulla. Quindi anche durante il riscaldamento ero lì ad ascoltare la musica e a ridere con il mio allenatore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kelly Doualla parla da veterana: “Obiettivi intermedi raggiunti tranquillamente. Con l’ansia non si va da nessuna parte”

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