Kelly Doualla ha vinto la finale dei 100 metri agli Europei U18 di atletica a Rieti, fermando il cronometro a 11 secondi. La atleta ha corso con facilità, dichiarando di aver raggiunto gli obiettivi intermedi senza problemi e di conoscere bene le proprie potenzialità. La gara si è conclusa con una vittoria netta, confermando la sua supremazia sulla pista.

Una stratosferica Kelly Doualla domina la finale dei 100 metri agli Europei U18 di atletica, competizione che si svolge a Rieti. L’azzurra ferma il cronometro sull’eccellente tempo di 11.14, tempo che le consente di migliorare il suo record europeo per minorenni e di diventare la seconda italiana di sempre alle spalle di Zaynab Dosso (11.01). A fine gara l’azzurra ha commentato la sua prestazione. Sulle modalità di approccio alla gara: “L’obiettivo era essere la più spensierata possibile. Ho capito in questa stagione che se arrivo con l’ansia non posso far nulla. Quindi anche durante il riscaldamento ero lì ad ascoltare la musica e a ridere con il mio allenatore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Doualla: “Gli obiettivi intermedi sono stati raggiunti tranquillamente. Conoscevo le mie potenzialità”

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