Michele Criscitiello commenta le ultime tensioni all’interno del Milan, sottolineando la mancanza di chiarimenti riguardo alle decisioni prese dai vertici societari. Secondo quanto riferito, ci sono discussioni tra chi rappresenta la proprietà e chi ricopre ruoli dirigenziali, senza che si siano ancora definite le gerarchie interne. Criscitiello evidenzia come questa situazione possa influire sulla stabilità del club e sulla gestione futura. Le sue osservazioni si concentrano sulle dinamiche di potere e sulla necessità di trasparenza.

Le recenti tensioni societarie in casa Milan hanno alimentato numerose polemiche da parte dei tifosi e degli addetti ai lavori. Tutto è iniziato dalla petizione per richiedere le dimissioni di Furlani e la conseguente contestazione in occasione del match contro l'Atalanta. Dopodiché, sono iniziate a circolare voci su un addio praticamente certo del direttore sportivo Igli Tare al termine della stagione, ma il vero carico da novanta è arrivato qualche giorno dopo. La mattina del 14 maggio i tifosi rossoneri si sono svegliati con la clamorosa notizia di una lite tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic. L'allenatore e il Senior Advisor di RedBird hanno avuto una lunga serie di tensioni e il loro rapporto è ormai ai minimi termini. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Criscitiello: “Al Milan comanda Furlani o Cardinale? Senza chiarezza non si va da nessuna parte”

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