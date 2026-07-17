LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | pazzesca Kelly Doualla! Frantuma il personale e realizza il record europeo di categoria!
Kelly Doualla ha stabilito il nuovo record europeo U18 di categoria durante la finale di atletica, frantumando il suo precedente personale. La quota di tempo raggiunta è stata di 20 secondi e 26 centesimi. La atleta ha corso con grande precisione, conquistando la vittoria e segnando un risultato storico. La gara si è svolta in un’atmosfera di grande tensione, con Doualla che ha mantenuto un ritmo elevato dall’inizio alla fine.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.26: Strabiliante la prova dell’azzurra che si è fatta trovare in grande forma al momento giusto con una gara al limite della perfezione per lei 20.24: Partenza perfetta e fase lanciata di altissimo livello per l’azzurra che domina la finale con 11”14, argento per la greca Antonatou con un 11”46, nuovo record nazionale u18, bronzo la britannica Obinna-Alo con 11”50 20.21: OROOOOOOOOOOOOOOOO DOUALLAAAAAAAAAAAAA RECORD EUROPEO UNDER 18 e UNDER 16 con 20”14 20.20: Tutto pronto per la finale, atlete sui blocchi 20.16: Ci siamo! Tra poco la finale dei 100 donne. L’azzurra Kelly Doualla è la favorita. Queste le protagoniste: 1 Shivelle Marshall (GBR) 11. 🔗 Leggi su Oasport.it
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