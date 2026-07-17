Kelly Doualla ha stabilito il nuovo record europeo U18 di categoria durante la finale di atletica, frantumando il suo precedente personale. La quota di tempo raggiunta è stata di 20 secondi e 26 centesimi. La atleta ha corso con grande precisione, conquistando la vittoria e segnando un risultato storico. La gara si è svolta in un’atmosfera di grande tensione, con Doualla che ha mantenuto un ritmo elevato dall’inizio alla fine.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.26: Strabiliante la prova dell’azzurra che si è fatta trovare in grande forma al momento giusto con una gara al limite della perfezione per lei 20.24: Partenza perfetta e fase lanciata di altissimo livello per l’azzurra che domina la finale con 11”14, argento per la greca Antonatou con un 11”46, nuovo record nazionale u18, bronzo la britannica Obinna-Alo con 11”50 20.21: OROOOOOOOOOOOOOOOO DOUALLAAAAAAAAAAAAA RECORD EUROPEO UNDER 18 e UNDER 16 con 20”14 20.20: Tutto pronto per la finale, atlete sui blocchi 20.16: Ci siamo! Tra poco la finale dei 100 donne. L’azzurra Kelly Doualla è la favorita. Queste le protagoniste: 1 Shivelle Marshall (GBR) 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: pazzesca Kelly Doualla! Frantuma il personale e realizza il record europeo di categoria!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Campionati Italiani U18 Indoor 2026 | 60m Hs F | Alessia Succo Record del Mondo U18

Notizie e thread social correlati

LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: il giorno di Kelly Doualla nei 100 metriDurante la seconda giornata dei Campionati Europei U18 di Rieti, si è svolta la gara sui 100 metri femminili con la partecipazione di Kelly Doualla.

LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: Kelly Doualla a caccia dell’oroKelly Doualla è in gara nella seconda giornata dei Campionati Europei U18 di Rieti, che si svolgono nel 2026.

Temi più discussi: LIVE Euro U18. Rieti day 1; Europei under 18 di Atletica 2026 a Rieti: programma, orari e dove vedere in diretta tv e streaming; LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: Belardi in finale di slancio nell’asta! Primo oro al britannico Scanes nei 3000. Bene Borello e Petriaggi nei 400; Europei U18, dove vederli in tv e in streaming.

Under 18 a Grosseto: obiettivo #Rieti2026 Oltre 1300 atleti in gara sabato e domenica, 306 società. Si decide la squadra azzurra che parteciperà agli Europei in casa dal 16 al 19 luglio Leggi shorturl.at/E96n4 #atleticaitaliana #Grosseto2026 x.com

Atletica oggi, Europei U18 2026: orari 17 luglio, programma, tv, streaming, italiani in garaOggi venerdì 17 luglio va in seconda la seconda giornata degli Europei U18 di atletica: prosegue la rassegna continentale di categoria in quel di Rieti, ... oasport.it

LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: Belardi in finale di slancio nell’asta! Primo oro al britannico Scanes nei 3000. Bene Borello e Petriaggi nei 400CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.27: Si chiude qui la prima giornata di gare, che ha portato sicuramente più soddisfazioni che delusioni per ... oasport.it