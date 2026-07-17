Kelly Doualla ha vinto i 100 metri agli Europei U18 di Rieti, sorprendendo il pubblico con una prestazione eccezionale. Gli atleti italiani hanno ottenuto risultati molto positivi nella seconda giornata della manifestazione allo Stadio Guidobaldi.

Kelly Doualla fa impazzire il pubblico di Rieti e vince i 100 metri con una prestazione straordinaria: i risultati degli Azzurri La seconda giornata degli Europei U18 di atletica leggera allo Stadio Guidobaldi di Rieti ha regalato grandissime soddisfazioni all’intero movimento azzurro. Protagonista assoluta è stata la sedicenne Kelly Doualla, che ha dominato la finale dei 100 metri piani fermando i cronometri sul magistrale tempo di 11.14. Un trionfo storico che le ha permesso di ritoccare di sette centesimi il suo stesso record europeo di categoria, replicando l’oro conquistato lo scorso anno tra le Under 20 e lasciando sul campo la greca Apostolia Antonatou (11. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Europei U18, Doualla trionfa nei 100 metri! Azzurri super a Rieti

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