Kelly Doualla ha vinto con il sensazionale tempo di 11"14 la finale dei 100 metri donne dei Campionati Europei under 18, in corso di svolgimento nello stadio Raul Guidobaldi di Rieti, al termine di una gara dominata senza problemi come da pronostico, in cui ha migliorato di 7 centesimi il suo precedente record europeo under 18, e conquistato il terzo titolo giovanile individuale consecutivo nello spazio di un anno dopo quello nel Festival Olimpico della Gioventù Europea a Skopje nel luglio scorso, e quello nei Campionati Continentali under 20 di Tampere ad agosto, manifestazioni in cui ha pure conquistato l'oro nella staffetta svedese in Macedonia e nella 4x100 in Finlandia. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Doualla: oro con record europeo di 11"14 sui 100 metri degli Europei under 18 di Rieti

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