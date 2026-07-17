Kate Middleton e William si baciano al torneo di polo | mentre tutti li guardano Harry rivede re Carlo dopo anni

Durante la Royal Charity Polo Cup 2026, Kate Middleton ha consegnato il trofeo al principe William, poi lo ha abbracciato e gli ha dato un bacio sulla guancia. Mentre i presenti osservavano l’evento, il principe Harry ha rivisto il re Carlo dopo diversi anni.

C’è un’immagine che ha fatto il giro del mondo in poche ore: Kate Middleton che consegna il trofeo al principe William al termine della Royal Charity Polo Cup 2026, poi lo abbraccia e gli sfiora la guancia con un bacio. Lui ricambia stringendola a sé, mentre i fotografi immortalano quel momento di rara intimità pubblica. Per una coppia che da sempre mantiene un profilo riservato davanti alle telecamere, quel gesto assume un significato particolare. Ma c’è dell’altro: mentre a Windsor si celebrava lo sport e la beneficenza sotto il sole torrido di luglio, a pochi chilometri di distanza, nella residenza campestre di Highgrove, re Carlo III incontrava privatamente il principe Harry, Meghan Markle e i loro figli Archie e Lilibet. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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