Kate Middleton e William si baciano al torneo di polo | mentre tutti li guardano Harry rivede re Carlo dopo anni

Da screenworld.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la Royal Charity Polo Cup 2026, Kate Middleton ha consegnato il trofeo al principe William, poi lo ha abbracciato e gli ha dato un bacio sulla guancia. Mentre i presenti osservavano l’evento, il principe Harry ha rivisto il re Carlo dopo diversi anni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

C’è un’immagine che ha fatto il giro del mondo in poche ore: Kate Middleton che consegna il trofeo al principe William al termine della Royal Charity Polo Cup 2026, poi lo abbraccia e gli sfiora la guancia con un bacio. Lui ricambia stringendola a sé, mentre i fotografi immortalano quel momento di rara intimità pubblica. Per una coppia che da sempre mantiene un profilo riservato davanti alle telecamere, quel gesto assume un significato particolare. Ma c’è dell’altro: mentre a Windsor si celebrava lo sport e la beneficenza sotto il sole torrido di luglio, a pochi chilometri di distanza, nella residenza campestre di Highgrove, re Carlo III incontrava privatamente il principe Harry, Meghan Markle e i loro figli Archie e Lilibet. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Segui gli aggiornamenti su Kate Middleton.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Re Carlo ha incontrato Archie e Lilibet a Highgrove dopo quattro anni. Assenti William e Kate Middleton: erano a Windsor per la partita di polo

Il bacio di Kate Middleton e William dopo la Royal Charity Polo Cup, nel giorno della reunion tra Re Carlo e i nipoti Archie e LilibetDopo la vittoria alla Royal Charity Polo Cup, Kate Middleton si è avvicinata al marito, il principe William, per congratularsi.

Temi più discussi: Il bacio di Kate Middleton e William dopo la Royal Charity Polo Cup, nel giorno della reunion tra Re Carlo e i nipoti Archie e Lilibet; William festeggia la vittoria dell'Inghilterra. Perché lui, Kate Middleton e Re Carlo non vanno ai Mondiali 2026; VIDEO. Sinner a colloquio con William e Kate e i consigli ai piccoli George e Charlotte; Le più belle foto del principe George e la principessa Charlotte alla finale di Wimbledon 2026.

kate middleton kate middleton e williamIl bacio di Kate Middleton e William dopo la Royal Charity Polo Cup, nel giorno della reunion tra Re Carlo e i nipoti Archie e LilibetUn gesto d’affetto al termine della consueta partita di Polo annuale nel giorno dell'abbraccio tra Re Carlo e i nipoti Archie e Lilibet, insieme ai genitori, Harry e Meghan Markle ... vanityfair.it

kate middleton kate middleton e williamKate Middleton premia Jannik Sinner a Wimbledon 2026Dopo il trionfo contro Alexander Zverev, Jannik Sinner riceve il trofeo da Kate Middleton. Poi l'incontro con William, George e Charlotte nel Royal Box ... iodonna.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web