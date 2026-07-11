Re Carlo ha incontrato Archie e Lilibet a Highgrove dopo quattro anni Assenti William e Kate Middleton | erano a Windsor per la partita di polo

Dopo quattro anni, il re ha incontrato Archie e Lilibet a Highgrove. William e Kate Middleton erano a Windsor per la partita di polo e non hanno partecipato. L'incontro si è svolto in questa residenza, acquistata dal re nel 1980 quando era ancora principe di Galles. Highgrove rappresenta uno dei luoghi più personali per il sovrano.

Il fatto che l’incontro sia avvenuto qui è simbolico e significativo. Acquistata da Carlo nel 1980 quando era ancora principe di Galles, Highgrove è da sempre uno dei luoghi più personali e amati dal sovrano. Circondata da giardini progettati dallo stesso re secondo i principi di sostenibilità ambientale, la residenza rappresenta uno spazio privato lontano dalla formalità di Buckingham Palace e del castello di Windsor. Inoltre si trova a un’ora e mezza da Birmingham dove si svolgono gli eventi legati alla promozione degli Invictus Games. Sia il re sia il duca di Sussex avevano terminato i rispettivi impegni pubblici nel pomeriggio. Carlo III aveva concluso un appuntamento ufficiale all’Università di Oxford alle 15. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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RE CARLO HA INCONTRATO HARRY, MEGHAN E I NIPOTI

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