Dopo la vittoria alla Royal Charity Polo Cup, Kate Middleton si è avvicinata al marito, il principe William, per congratularsi. Gli ha consegnato il trofeo, poi lo ha abbracciato e gli ha dato un bacio sulla guancia. La scena si è svolta nel giorno in cui si sono riuniti con i nipoti Archie e Lilibet, in un momento di incontro familiare.

Quando Kate Middleton è arrivata sul campo a fine partita, per congratularsi con il principe William della vittoria, gli ha consegnato il trofeo, poi lo ha abbracciato e gli ha dato un bacio sulla guancia. William ha ricambiato stringendola a sé, mentre i fotografi immortalavano il momento: una rara eccezione vista la riservatezza a cui la coppia ci ha abituati. Per William si trattava dell’annuale appuntamento di beneficenza che quest'anno ha raccolto oltre un milione di sterline a favore di dieci organizzazioni sostenute dai Principi del Galles. Per Kate, invece, è stato anche un ritorno a un evento al quale mancava da tempo, dopo il percorso di cure che l'ha costretta in passato a ridurre gli impegni pubblici. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Il bacio di Kate Middleton e William dopo la Royal Charity Polo Cup, nel giorno della reunion tra Re Carlo e i nipoti Archie e Lilibet

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Kate and William Stand With King Charles at First Royal Gathering Since Prince Andrew's Arrest!

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