Kalulu può lasciare la Juve per oltre 40 milioni | la destinazione

Da calciomercato.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il difensore francese potrebbe lasciare la Juventus con una proposta superiore ai 40 milioni di euro. La trattativa ha subito una svolta improvvisa, portando a un possibile trasferimento in una nuova squadra. Al momento, non sono stati ancora resi noti i dettagli della destinazione. La situazione rimane in evoluzione e si attendono aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore.

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Svolta improvvisa a Torino per quel che concerne il futuro del difensore francese: ecco tutti i dettagli.  È senza ombra di dubbio tra le note più liete della stagione della Juventus, ma la permanenza di Pierre Kalulu a Torino ad oggi non appare per nulla scontata. Il difensore francese classe 2000 vanta tantissimi estimatori in giro per l’Europa, ma i pericoli maggiori per i tifosi bianconeri arriverebbero in questo momento dall’Inghilterra. Kalulu in azione (foto Ansa) – Calciomercato.it Secondo quanto evidenziato da Caughtoffside.com”, l’ex Milan sarebbe finito nel mirino di Manchester United e Liverpool che sarebbero pronte e fare follie...🔗 Leggi su Calciomercato.it

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