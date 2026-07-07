La Juventus ha deciso di non includere l’ex direttore sportivo nel nuovo organigramma, con l’arrivo di un nuovo dirigente che chiude le porte a Modesto. La società non ha menzionato il suo nome nel comunicato ufficiale riguardante i cambiamenti organizzativi. La ristrutturazione societaria prosegue senza indicazioni su un possibile ruolo per l’ex direttore sportivo. La squadra si prepara a una fase di rinnovamento gestionale, mentre le decisioni ufficiali continuano a essere comunicate senza riferimenti diretti a Modesto.

di Francesco Spagnolo L’arrivo di Massara chiude le porte a Modesto. E la Juventus non cita l’ormai ex dt nel nuovo organigramma. Le ultime. Il panorama societario della Vecchia Signora si appresta a vivere una profonda trasformazione. Con l’ingresso ufficiale di Frederic Massara all’interno dei quadri dirigenziali, si chiude un’era e si apre un capitolo totalmente inedito per il club di Torino. Questa mossa di mercato si riflette inevitabilmente sull’organigramma interno: a fare le valigie e a salutare la Continassa dovrebbe essere infatti il dirigente francese Francois Modesto. L’ex direttore sportivo della Roma erediterà in toto le mansioni precedentemente affidate al manager transalpino, sancendo un avvicendamento strategico cruciale per il futuro sportivo dei piemontesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Modesto saluta la Juve? La mossa dei bianconeri non sembra lasciare dubbi

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