Kagan | l’incursione di Trump in Iran è un disastro totale per gli USA

Un esperto ha definito l’incursione dell’ex presidente negli Iran come un disastro totale per gli Stati Uniti, sostenendo che questa operazione supera anche i fallimenti in Iraq e Afghanistan. La dichiarazione si basa su analisi delle conseguenze politiche e militari dell’azione, senza entrare in dettagli sulle motivazioni o sulle reazioni ufficiali. La discussione si concentra sulle implicazioni di questa decisione e sulla sua valutazione da parte di esperti di politica internazionale.

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