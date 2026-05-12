Kagan | l’incursione di Trump in Iran è un disastro totale per gli USA
Un esperto ha definito l’incursione dell’ex presidente negli Iran come un disastro totale per gli Stati Uniti, sostenendo che questa operazione supera anche i fallimenti in Iraq e Afghanistan. La dichiarazione si basa su analisi delle conseguenze politiche e militari dell’azione, senza entrare in dettagli sulle motivazioni o sulle reazioni ufficiali. La discussione si concentra sulle implicazioni di questa decisione e sulla sua valutazione da parte di esperti di politica internazionale.
? Punti chiave Perché questa sconfitta supera persino i fallimenti in Iraq e Afghanistan?. Come può Kagan giustificare un tale giudizio sulla potenza americana?. Quali nuovi equilibri di forza si creeranno in Medio Oriente?. Chi dovrà rispondere del definitivo tramonto dell'egemonia statunitense?.? In Breve Fallimento supera per gravità le precedenti campagne in Afghanistan e Iraq. Analisi critica formulata dal pensatore neoconservatore Robert Kagan. Crisi strutturale del modello di proiezione della potenza federale americana. Rischio ridefinizione totale dei rapporti di forza in Medio Oriente. L’impatto della recente incursione di Trump in Iran segna un punto di rottura senza precedenti per la politica estera americana, secondo le analisi del noto intellettuale Kagan.🔗 Leggi su Ameve.eu
ATTACCO all’IRAN: TRUMP, NETANYAHU e il rischio globale | Recap con Maurizio Molinari
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