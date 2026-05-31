In vista delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, il 3 novembre, vengono analizzati i finanziamenti dei miliardari che sostengono le campagne politiche. Le principali variabili coinvolte sono soldi, religione, petrolio e faide interne. Questi fattori influenzano le decisioni di voto e le strategie delle forze politiche in campo, che si preparano a rinnovare l’intera Camera e un terzo del Senato.

Soldi, religione, petrolio e faide. Sono queste le variabili in gioco in vista delle elezioni di metà mandato, le cosiddette “Midterm”, che si terranno negli Stati Uniti il prossimo 3 novembre, per rinnovare la totalità della Camera e un terzo del Senato. Un voto che, in un senso o nell’altro, avrà prevedibilmente un notevole impatto sul futuro della presidenza di Donald Trump. E dunque di tutto il mondo. Cominciamo dai verdoni. La notizia è che fiumi di dollari stanno inondando da mesi la campagna elettorale. Un dato senza precedenti che ha portato a descrivere questa tornata come «la più cara nella storia del Midterm». Stando a Bloomberg News, si sarebbero già raccolti complessivamente 4,7 miliardi di dollari in finanziamenti elettorali. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Elezioni Midterm: la mappa dei miliardari che finanziano il voto americano

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