K-pop Idol Stories Recensione | il prezzo del successo

Colori vivaci, coreografie perfette e folle di fan nascondono un percorso fatto di sacrifici, pressioni e decisioni difficili. K-pop Idol Stories: Road to Debut porta il giocatore dietro le quinte dell’industria musicale coreana, affidandogli la gestione di un gruppo femminile ancora lontano dalla celebrità. Sviluppato da Wisageni Studio e pubblicato da PQube, il gioco unisce simulazione gestionale, romanzo visivo, minigiochi musicali e alcuni elementi da gioco di ruolo. L’obiettivo è apparentemente semplice: scegliere le aspiranti idol, migliorarne le capacità e condurle fino al debutto. La strada verso il successo, però, richiede denaro, organizzazione e soprattutto attenzione al benessere delle ragazze. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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