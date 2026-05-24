Cosa si nasconde dietro il mondo del J-POP e come si vive “dietro le quinte”, in particolare dei suoi protagonisti? A queste domande, sta per arrivare il manga giusto per rispondere ai seguenti quesiti. Per diventare una idol è necessaria dedizione assoluta, determinazione e voglia di competere. Ma la scalata verso il successo può essere anche accompagnata da spirito di squadra, complicità e amicizia! È quello che succede a Mimi, una aspirante idol che aveva messo da parte la propria ambizione, ma la cui passione per il palco viene d’un tratto risvegliata da un incontro fortuito con una giovane promessa del J-pop. J-POP Manga presenta lo slice of life Idol X Idol Story! di Shotaro Tokuno, la serie sul mondo delle idol candidata ai Next Manga Award 2024 nella categoria “Miglior web manga”. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Un viaggio emozionante dentro il mondo del J-POP ci aspetta in Idol X Idol Story

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