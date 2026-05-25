Per diventare una idol è necessaria dedizione assoluta, determinazione e voglia di competere. Ma la scalata verso il successo può essere anche accompagnata da spirito di squadra, complicità e amicizia! È quello che succede a Mimi, una aspirante idol che aveva messo da parte la propria ambizione, ma la cui passione per il palco viene d’un tratto risvegliata da un incontro fortuito con una giovane promessa del J-pop. J-POP Manga presenta lo slice of life Idol X Idol Story! di Shotaro Tokuno, la serie sul mondo delle idol candidata ai Next Manga Award 2024 nella categoria “ Miglior web manga ”. Il primo volume sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 26 maggio. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - J-POP Manga presenta Idol X Idol Story! di Shotaro Tokuno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

[Manga Dub] The Girl I Saved Turns Out to Be a Famous Idol… and Now She Wants to Marry Me!.[RomCom]

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Un viaggio emozionante dentro il mondo del J-POP ci aspetta in Idol X Idol Story

MagicLand svela il musical K-pop: idol e demoni in scena a ValmontoneA Valmontone, nel parco tematico MagicLand, si terrà il debutto del musical GOLDEN tra fine aprile e maggio.

Temi più discussi: Idol X Idol Story! – In arrivo il volume 1; J-Pop Manga – Le uscite dal 25 al 31 maggio 2026; Idol X Idol Story!: il manga sulle idol che mescola sogni, rivalità e seconde possibilità; Un viaggio emozionante dentro il mondo del J-POP ci aspetta in Idol X Idol Story.

Idol X Idol Story! porta in Italia lo slice of life sulle aspiranti idol gonagaiworld.com/idol-x-idol-st… #Manga #News #IdolXIdolStory #JPOPManga #NextMangaAward #OshinoKo–MyStar #ShotaroTokuno gonagaiworld.com/idol-x-idol-st… x.com

cast your favorite anime characters using kpop idols reddit

Un viaggio emozionante dentro il mondo del J-POP ci aspetta in Idol X Idol StoryCosa si nasconde dietro il mondo del J-POP e come si vive dietro le ... msn.com

Idol X Idol Story! – In arrivo il volume 1J-POP Manga annuncia l'imminente arrivo del volume 1 di Idol X Idol Story!, attesissimo manga di Shotaro Tokuno. akibagamers.it