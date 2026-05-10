Spalletti anticipa le mosse della Juve sul mercato | Vlahovic? Tentato un contatto ci riproveremo

L'allenatore ha dichiarato di aver tentato un contatto con un attaccante, senza specificare se ci siano state risposte positive o negative. Ha anche aggiunto che ci riproveranno in futuro. La Juventus, secondo quanto riferito, starebbe valutando ulteriori azioni di mercato per rinforzare il proprio reparto offensivo. Nessuna conferma ufficiale sulla volontà dell’attaccante di lasciare la sua attuale squadra.

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