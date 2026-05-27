La Roma stringe per il rinnovo del capitano | Lorenzo Pellegrini vede il traguardo frenata per Celik

La Roma sta negoziando il rinnovo del contratto del capitano Lorenzo Pellegrini, con l’intenzione di ufficializzarlo a breve. Nel frattempo, le trattative per il rinnovo di un altro giocatore, Celik, sono state rallentate. La società ha avviato i contatti finali per prolungare l’accordo con Pellegrini, mentre le discussioni con Celik sono in fase di stallo.

La Roma ha avviato i contatti decisivi per blindare il proprio capitano Lorenzo Pellegrini in vista della prossima stagione sportiva, con l’obiettivo di formalizzare il prolungamento contrattuale nei prossimi giorni. Come rivelato da un’indiscrezione di mercato pubblicata dal Corriere dello Sport, la dirigenza giallorossa intende porre il centrocampista al centro del nuovo ciclo continentale, assecondando la precisa volontà dell’allenatore Gian Piero Gasperini, che considera il calciatore un elemento imprescindibile per lo scacchiere tattico e per lo spogliatoio. I colloqui tra la proprietà statunitense e l’entourage del giocatore stanno procedendo in modo spedito verso la fumata bianca, supportati dal desiderio condiviso da entrambe le parti di proseguire il matrimonio calcistico a Trigoria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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