Ekhator ha partecipato al test a Basilea, ma non è ancora certo di rimanere alla Juventus. Il giovane attaccante deve dimostrare il suo valore per ottenere la conferma nel club. Spalletti ha già espresso le prime impressioni sul giocatore, valutando le sue prestazioni durante l’allenamento. La dirigenza monitorerà le sue prestazioni nelle prossime settimane prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

di Mauro Munno Ekhator al test Basilea: perché non è ancora sicuro di restare alla Juventus. Il giovane attaccante bianconero deve conquistarsi la conferma. L’emozione e il fascino della prima volta con la gloriosa maglia della Juventus sono sensazioni uniche, capaci di travolgere tanto i campioni più affermati quanto i giovani talenti emergenti. L’impatto emotivo è ancora più forte per un ragazzo come Jeff Ekhator, cresciuto con il mito indiscusso di Moise Kean e oggi unico vero volto nuovo di un raduno bianconero altrimenti cupo, condizionato da esuberi, senatori scontenti e dalle scorie psicologiche della passata stagione. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il debutto col Basilea e il bivio del mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Juventusnews24.com - Ekhator al test Basilea: perché non è ancora sicuro di restare alla Juventus e le prime impressioni di Spalletti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tuttosport – Ekhator, occhio: possibile titolare per Spalletti. Prima chance per restare alla Juve, il perchéSecondo Tuttosport, Ekhator potrebbe essere scelto come titolare da Spalletti alla Juventus.

Alta tensione alla Juventus: Luciano Spalletti detta le condizioni e chiede pieni poteri per restare in panchinaLuciano Spalletti ha richiesto pieni poteri per continuare a sedere sulla panchina della Juventus.

Temi più discussi: Juventus, Ekhator inaugura la nuova stagione: sabato il primo banco di prova contro Lichtsteiner; Juventus, ecco i 29 convocati da Spalletti per il ritiro: dirigenza presente, tanti in partenza; Al via il ritiro della Juve: primo allenamento agli ordini di Spalletti.

Ekhator, occhio: possibile titolare per Spalletti. Prima chance per restare alla Juve, il perchéEntusiasmo, carisma e pure un filo di sana tensione che non guasta mai. La prima volta con la maglia della Juve, del resto, non te la scordi. Vale per tutti: dai campioni più esperti e abituati al pre ... tuttosport.com

Juventus, Ekhator inaugura la nuova stagione: sabato il primo banco di prova contro LichtsteinerJeff Ekhator è l'unico nuovo acquisto della Juventus. Spalletti lo valuterà subito nell'amichevole contro il Basilea allenato da Stephan Lichtsteiner. tuttojuve.com