Probabile formazione Juve col Basilea | Spalletti si affiderà a un undici sperimentale

Da juventusnews24.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus potrebbe schierare una formazione sperimentale contro il Basilea, secondo quanto riferito dal tecnico. La squadra si sta preparando per la nuova stagione e le scelte potrebbero includere alcune variazioni rispetto alla formazione titolare abituale. La preparazione prevede quindi alcune novità tattiche e cambiamenti negli undici iniziali. La partita rappresenta il primo impegno ufficiale della squadra in questa stagione.

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di Mauro Munno . Le possibile scelte del tecnico. I motori si riaccendono alla Continassa: la nuova stagione della  Juventus  è ufficialmente cominciata. Sul terreno del JTC, la squadra ha ripreso a sudare tra doppie sedute di lavoro atletico e primi accorgimenti tattici. L’obiettivo principale è mettere benzina nelle gambe per farsi trovare pronti per l’esordio ufficiale in campionato, fissato per il  23 agosto. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata La prima amichevole estiva. Il primo, vero banco di prova del precampionato 20262027 è ormai alle porte. Sabato  18 luglio 2026, alle ore  15:30, i bianconeri scenderanno in campo per affrontare gli svizzeri del  Basilea  in trasferta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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