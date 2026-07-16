La Juventus potrebbe schierare una formazione sperimentale contro il Basilea, secondo quanto riferito dal tecnico. La squadra si sta preparando per la nuova stagione e le scelte potrebbero includere alcune variazioni rispetto alla formazione titolare abituale. La preparazione prevede quindi alcune novità tattiche e cambiamenti negli undici iniziali. La partita rappresenta il primo impegno ufficiale della squadra in questa stagione.

di Mauro Munno . Le possibile scelte del tecnico. I motori si riaccendono alla Continassa: la nuova stagione della Juventus è ufficialmente cominciata. Sul terreno del JTC, la squadra ha ripreso a sudare tra doppie sedute di lavoro atletico e primi accorgimenti tattici. L’obiettivo principale è mettere benzina nelle gambe per farsi trovare pronti per l’esordio ufficiale in campionato, fissato per il 23 agosto. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata La prima amichevole estiva. Il primo, vero banco di prova del precampionato 20262027 è ormai alle porte. Sabato 18 luglio 2026, alle ore 15:30, i bianconeri scenderanno in campo per affrontare gli svizzeri del Basilea in trasferta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Probabile formazione Juve col Basilea: Spalletti si affiderà a un undici sperimentale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

TS – Juve, la probabile formazione di Spalletti per il Toro: Thuram ancora allenamento a parte, le ultimeLa Juventus si prepara per la sfida contro il Torino con alcune incognite in formazione.

Ultimissime Juve LIVE: Schenone convocato in Procura, la probabile di Spalletti col LecceNelle ultime ore, un dirigente della Juventus è stato convocato in Procura, mentre si avvicina la sfida tra l’allenatore e il Lecce.

Temi più discussi: Juventus, ecco come giocherà Spalletti: 4-2-3-1, Yildiz al centro e un nuovo attacco; Amichevoli estive 2026, diretta Basilea-Juventus: quando e dove vederla in streaming su DAZN; Formazione Juventus 2026/2027 – Come cambia dopo il mercato; Portogallo-Spagna: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

Continassa Juve: giorni di ritiro al JTC, nel mirino l’amichevole col BasileaLe ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortu ... msn.com

Televideo Rai 1… Questa formazione una partita decisiva la perde anche contro il Paraguay… #juve #calabria #gobbixsempre #rubentus #storiadiungrandeamore #catanzaro #juveintrasfertacalabriadeserta x.com

Probabili formazioni Sassuolo JuveScopri le probabili formazioni di Sassuolo - Juve aggiornate in tempo reale per la 4° giornata di Serie A 2026/2027. corrieredellosport.it