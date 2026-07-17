Juventus la conferenza stampa di Spalletti | LIVE

La Juventus ha annunciato l’arrivo di Celik, che si è trasferito a parametro zero dopo essere stato prelevato dalla Roma. La conferenza stampa di inizio stagione dell’allenatore ha toccato sia temi legati al campo che alle operazioni di mercato.

Le dichiarazioni tra campo e mercato dell’allenatore bianconero nella conferenza stampa di inizio stagione La Juventus ha chiuso a sorpresa nelle scorse ore l’ingaggio di Celik, soffiato alla Roma e sbarcato sotto la Mole a parametro zero. Per i bianconeri si tratta del secondo colpo della finestra estiva dopo l’arrivo del baby Ekhator. Luciano Spalletti in conferenza stampa (Ansa) – Calciomercato.it La dirigenza della Continassa continua a lavorare sul mercato per rinforzare adeguatamente la rosa di Luciano Spalletti, che intanto dalla sala stampa dell’Allianz Stadium risponderà alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di inizio stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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