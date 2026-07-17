Conferenza stampa Spalletti LIVE | la presentazione della nuova stagione della Juventus

Notizia in breve

Luciano Spalletti ha presentato la nuova stagione della Juventus durante una conferenza stampa all’Allianz Stadium. Ha annunciato ufficialmente l’inizio della stagione 2026-2027 e ha parlato delle prime strategie del team. La squadra si prepara a iniziare il campionato, con il tecnico che ha illustrato alcune linee guida e obiettivi. La conferenza è stata trasmessa in diretta, con Spalletti che ha risposto anche a domande sulla rosa e sui prossimi impegni.