Conferenza stampa Spalletti LIVE | la presentazione della nuova stagione della Juventus
Luciano Spalletti ha presentato la nuova stagione della Juventus durante una conferenza stampa all’Allianz Stadium. Ha annunciato ufficialmente l’inizio della stagione 2026-2027 e ha parlato delle prime strategie del team. La squadra si prepara a iniziare il campionato, con il tecnico che ha illustrato alcune linee guida e obiettivi. La conferenza è stata trasmessa in diretta, con Spalletti che ha risposto anche a domande sulla rosa e sui prossimi impegni.
di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti: il tecnico della Juventus ha presentato la nuova stagione dei bianconeri. Le sue dichiarazioni. (inviato all’Allianz Stadium) – La stagione della Juventus 202627 è ufficialmente cominciata e Luciano Spalletti è pronto a presentarla in conferenza stampa.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie bianconere. Clicca qui! Alla vigilia della prima amichevole stagione con il Basilea, il tecnico bianconero incontra i media alle 15.00 all’Allianz Stadium. segue LIVE le sue parole. Aggiornamenti dalle 15.00 – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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