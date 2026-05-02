LIVE Alle 16 la conferenza stampa di Spalletti verso Juve-Verona

Alle 16 si terrà la conferenza stampa del tecnico della squadra di casa in vista della partita contro la squadra già retrocessa. L’allenatore parlerà delle scelte per la sfida e delle condizioni del gruppo, che si prepara a scendere in campo. La partita sarà valida per il campionato e si svolgerà a porte chiuse. La conferenza sarà trasmessa in diretta, offrendo aggiornamenti sulle strategie e le novità della squadra.

??Juventus (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, David, Yildiz. All. Spalletti.??Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Suslov, Bowie. All. Sammarco. Con la vittoria del Lecce in casa del Pisa di ieri sera, il Verona è ormai matematicamente retrocesso in Serie B, quindi affronterà la sfida dell'Allianz Stadium senza stimoli. Attenzione, però, all'effetto sottovalutazione: già un mese e mezzo fa, contro un Sassuolo decimato dalla pertosse, i bianconeri si sono fatti fermato sull'1-1. Per la...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Alle 16 la conferenza stampa di Spalletti verso Juve-Verona Inter-Juventus: 3-2 gol e highlights | Serie A Notizie correlate Conferenza stampa Spalletti pre Juve Verona LIVE: le sue dichiarazionidi Marco BaridonConferenza stampa Spalletti pre Juve Verona: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 35ª giornata di Serie A 2025/26... Conferenza stampa Spalletti pre Juve Verona LIVE: le dichiarazioni del tecnico bianconeroAsllani trascina il Besiktas e l’Inter gongola: riscatto dei turchi sempre più vicino? Gli aggiornamenti Calciomercato Roma, il futuro di Dybala tra... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Spalletti, la conferenza stampa pre-partita in Diretta Streaming | DAZN IT; Allenamento in mattinata per la Juve. Yildiz e Vlahovic in gruppo. Domani alle 16 parlerà Spalletti; Domani vigilia di Sassuolo-Milan: il programma tra conferenza e partenza; Conferenza stampa Spalletti: sarà il tecnico a parlare alla vigilia di Juve Verona. I dettagli. Juventus-Verona, Spalletti in conferenza: tutte le dichiarazioniLa Juve si sta preparando per la sfida al Verona. Una gara importante per raggiungere l'obiettivo prefissato a inizio stagione, ovvero quello del quarto posto valido per la prossima Champions League. tuttosport.com Juventus, Spalletti presenta la sfida al Verona: alle 16 la conferenza15:45 - Luciano Spalletti presenta Juventus-Hellas Verona, gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A in programma domani alle 20:45.. tuttomercatoweb.com Spalletti in conferenza stampa pre Juve Verona Le sue dichiarazioni - facebook.com facebook 2021, Cristiano Ronaldo scored for Juve against Hellas Verona, assisted by Chiesa. x.com