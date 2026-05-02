LIVE Alle 16 la conferenza stampa di Spalletti verso Juve-Verona

Da gazzetta.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 16 si terrà la conferenza stampa del tecnico della squadra di casa in vista della partita contro la squadra già retrocessa. L’allenatore parlerà delle scelte per la sfida e delle condizioni del gruppo, che si prepara a scendere in campo. La partita sarà valida per il campionato e si svolgerà a porte chiuse. La conferenza sarà trasmessa in diretta, offrendo aggiornamenti sulle strategie e le novità della squadra.

??Juventus (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, David, Yildiz. All. Spalletti.??Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Suslov, Bowie. All. Sammarco. Con la vittoria del Lecce in casa del Pisa di ieri sera, il Verona è ormai matematicamente retrocesso in Serie B, quindi affronterà la sfida dell'Allianz Stadium senza stimoli. Attenzione, però, all'effetto sottovalutazione: già un mese e mezzo fa, contro un Sassuolo decimato dalla pertosse, i bianconeri si sono fatti fermato sull'1-1. Per la...🔗 Leggi su Gazzetta.it

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