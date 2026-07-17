Juventus in partenza per Basilea | il VIDEO dell’imbarco a Caselle

La Juventus è partita dall’aeroporto di Torino-Caselle per Basilea, dove sosterrà la prima amichevole della stagione. Il video dell’imbarco mostra i giocatori pronti a salire sull’aereo, con i motori già accesi sulla pista. La squadra si prepara a affrontare la prima partita amichevole, mentre i tifosi seguono con attenzione i movimenti dei giocatori. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali dettagli della partita o sui membri dello staff.

di Marco Baridon . Bianconeri pronti a sostenere la prima amichevole. (Marco Baridon inviato a Caselle) – I motori sono accesi sulla pista dell’aeroporto di Torino-Caselle. La Juventus è ufficialmente in partenza alla volta della Svizzera per affrontare il primo vero banco di prova di questo attesissimo precampionato. L’appuntamento sul rettangolo verde è fissato per domani pomeriggio alle ore 15:30, quando i ragazzi bianconeri scenderanno sul prestigioso palcoscenico del St. Jakob-Park per sfidare i padroni di casa del Basilea. Un test amichevole che si preannuncia fondamentale per valutare lo stato di forma atletica dell’intero gruppo.... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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