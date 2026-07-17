juventus dalla turchia si fanno avanti per bremer

Il Galatasaray ha manifestato interesse per il difensore della Juventus, Gleison Bremer, dopo aver già concluso l'acquisto di Celik. Il club turco sembrerebbe pronto a fare un'offerta per il giocatore, che era stato oggetto di un tentativo di acquisto da parte del Bayern Monaco nelle scorse settimane. La Juventus potrebbe valutare la proposta, considerando anche le recenti mosse di mercato del club turco.

Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Celik, la Juventus potrebbe ricevere un'offerta dal Galatasaray per Gleison Bremer, finito nel mirino del club turco dopo il tentativo infruttuoso effettuato nelle scorse settimane dal Bayern Monaco., I dirigenti di Istanbul hanno avviato i primi contatti esplorativi con l'entourage del centrale brasiliano, mettendo sul piatto una proposta contrattuale di alto profilo, pur non avendo ancora presentato un'offerta formale alla società bianconera. Lo riporta Sky. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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