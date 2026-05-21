La Juventus ha ufficializzato la partenza di un difensore, con le cifre dell'accordo che sono state rese note. La squadra si trova a dover affrontare le ultime settimane di campionato, con l’obiettivo di mantenere il quarto posto, che era stato fissato come obiettivo minimo all’inizio della stagione. La posizione in classifica è diventata cruciale anche dal punto di vista finanziario, considerando le implicazioni economiche legate alla qualificazione alle competizioni europee.

La Juventus si gioca tutto nelle ultime settimane della stagione. Il quarto posto, considerato l’obiettivo minimo a inizio anno, è diventato fondamentale non solo dal punto di vista sportivo, ma soprattutto economico. Senza qualificazione alla prossima Champions League, infatti, il club bianconero sarebbe costretto a rivedere profondamente le proprie strategie di mercato. Bremer potrebbe salutare la Juventus (Ansa Foto) – La stagione della Juve è stata piena di difficoltà, tra risultati altalenanti, contestazioni e una squadra che troppo spesso ha dato la sensazione di non riuscire a fare il salto definitivo. Ecco perché l’accesso alla Champions viene considerato vitale dalla società, chiamata ad evitare un altro ridimensionamento dopo le complicazioni economiche degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Bremer via dalla Juventus, ci sono le cifre: bianconeri di sasso

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