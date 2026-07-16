Ufficiale blitz Juve per Celik | l' ex Roma arriva a parametro zero

La Juventus ha acquisito il terzino turco Zeki Celik, svincolato dalla Roma dal 30 giugno scorso. Nonostante si fosse parlato di un possibile rinnovo contrattuale con il club capitolino, la società bianconera ha concluso l'acquisto senza pagare un trasferimento, trattandosi di un parametro zero. La trattativa si è conclusa con un blitz che ha sorpreso la Roma, impedendo che il giocatore rinnovasse il contratto con il club precedente.

La Juve ha preso Zeki Celik. Il terzino turco, ufficialmente svincolato dalla Roma dallo scorso 30 giugno, sembrava a un passo dal trovare un nuovo accordo per prolungare la sua avventura in giallorosso, ma il blitz dei bianconeri ha scompaginato le carte e beffato il club capitolino. "Juventus Football Club S.p.A. - questo il comunicato dei bianconeri - comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Mehmet Zeki Çelik; a fronte del tesseramento del calciatore, saranno sostenuti oneri accessori per € 1 milione, pagabili durante l’esercizio. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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