Juventus arriva Çelik | l’ex Roma firma un triennale

Da lapresse.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Zeki Çelik si è unito alla Juventus con un contratto triennale che durerà fino al 30 giugno 2029. L’esterno turco, svincolato dalla Roma, ha firmato senza costi di trasferimento. La società ha annunciato ufficialmente l’accordo.

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Zeki Çelik è un nuovo calciatore della Juventus. L’esterno turco ha sottoscritto un accordo che lo legherà al club bianconero fino al 30 giugno 2029. Lo rende noto la società che si è aggiudicata il giocatore a costo zero, in quanto svincolato dalla Roma. Classe 1997, Çelik arriva a Torino forte di un importante bagaglio di esperienza maturato, nel periodo più recente, tra Francia e Italia. Dopo essersi distinto in patria fino al 2018, ha disputato quattro stagioni al Lille dove ha contribuito alla conquista di un campionato francese e di una Supercoppa di Francia, mettendosi in luce per costanza e affidabilità. ??? pic.twitter.comHZawk4rHgS — JuventusFC (@juventusfc) July 16, 2026 Çelik saluta la Roma: “Un onore indossare questa maglia”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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