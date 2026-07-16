Blitz Juve per Celik l' ex Roma arriva a parametro zero

Da sportmediaset.mediaset.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha concluso un accordo con Zeki Celik, ex Roma, che arriva a parametro zero. I dirigenti hanno effettuato un blitz di mercato per assicurarsi il difensore turco, classe 1997, dopo quattro anni in giallorosso. La trattativa si è chiusa rapidamente, senza costi di trasferimento. Celik si unirà alla squadra nella prossima stagione.

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Con un vero e proprio blitz di mercato, i dirigenti della Juventus sono riusciti ad affondare il colpo per Zeki Celik. Il turco, classe 1997, arriverà a parametro zero dopo aver terminato la sua esperienza di quattro anni alla Roma. Il laterale è pronto a firmare il contratto con i bianconeri ed a unirsi alla truppa di Luciano Spalletti, che avrà così a disposizione il secondo innesto dell'estate dopo l'arrivo dell'attaccante Ekhator dal Genoa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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