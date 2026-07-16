Juventus blitz e scippo alla Roma | visite e firma per Celik | CM

Da calciomercato.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nelle ultime ore, la Juventus ha effettuato un blitz per il giocatore turco, che arriva a parametro zero. Il club ha svolto visite mediche e ha firmato il contratto con il calciatore, che si unisce alla squadra di Spalletti. L’operazione ha sorpreso, considerando i tempi stretti e l’accordo raggiunto senza trasferimento di denaro. La firma è avvenuta in modo rapido, segnando un nuovo acquisto per la rosa bianconera.

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L’affondo nelle ultime ore del club bianconero per il jolly turco, che arriva a parametro zero alla corte di Spalletti Colpo a sorpresa della Juventus. I bianconeri nelle ultime ore si sono inseriti prepotentemente nei discorsi per il rinnovo tra la Roma e Zeki Celik, soffiando il turco ai rivali giallorossi. Addio Roma: Celik alla Juventus (Ansa) – Calciomercato.it Il contratto del laterale classe ’97 con la squadra di Gasperini era scaduto lo scorso 30 giugno e sembrava a un passo dal prolungamento, prima dell’affondo della Juve che ha convinto il giocatore al cambio di maglia. Operazione last minute del Ceo Carnevali e della dirigenza della ‘Vecchia Signora’ che ha spiazzato la Roma, regalando così Celik a Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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