Nonostante le smentite ufficiali, il trasferimento di un centrocampista dalla squadra attuale alla Juventus potrebbe ancora concretizzarsi, grazie a una possibile cessione. Il calciatore, che ha mostrato interesse per la società torinese, resta sotto osservazione e la trattativa potrebbe riaccendersi in base alle mosse di mercato. La Juventus continua a monitorare le opportunità per rinforzare il reparto mediano, anche se al momento non ci sono conferme definitive.

. Il centrocampista è gradito alla Continassa. Il calciomercato della Juventus non smette di regalare colpi di scena e intrecci di primissimo piano. Se le indiscrezioni sulle possibili cessioni eccellenti – in primis quella di Thuram – hanno scosso l’ambiente bianconero, le voci sui potenziali sostituti rischiano di infiammare definitivamente l’estate. La dirigenza juventina non vuole farsi trovare impreparata e starebbe già valutando profili di altissimo livello per non abbassare il tasso tecnico della linea mediana. Tabellone calciomercato estivo Juve 2026 LIVE: i trasferimenti in entrata e in uscita A lanciare la suggestione di mercato è... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Frattesi Juve nonostante la smentita di Carnevali: la pista si può accendere con questa cessione

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