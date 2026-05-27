Mercato Juve doppio colpo in attacco se salta il rinnovo di Vlahovic | tre nomi oltre a Kolo Muani

Notizia in breve

La Juventus sta pianificando un restyling dell’attacco nel caso in cui non si trovi un accordo sul rinnovo di contratto di Vlahovic. Oltre a Kolo Muani, sono stati fatti tre nomi alternativi per rinforzare il reparto offensivo. La società valuta diverse opzioni per rafforzare l’attacco e garantire una rosa competitiva nella prossima stagione. La decisione finale dipenderà dall’esito delle trattative con Vlahovic e dalle eventuali offerte sul mercato.