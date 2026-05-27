Mercato Juve doppio colpo in attacco se salta il rinnovo di Vlahovic | tre nomi oltre a Kolo Muani
La Juventus sta pianificando un restyling dell’attacco nel caso in cui non si trovi un accordo sul rinnovo di contratto di Vlahovic. Oltre a Kolo Muani, sono stati fatti tre nomi alternativi per rinforzare il reparto offensivo. La società valuta diverse opzioni per rafforzare l’attacco e garantire una rosa competitiva nella prossima stagione. La decisione finale dipenderà dall’esito delle trattative con Vlahovic e dalle eventuali offerte sul mercato.
Mercato Juve, doppio colpo in attacco se salta il rinnovo Vlahovic: tre nomi oltre a Kolo Muani per il restyling del reparto offensivo. La necessità di un centravanti di peso, urlata a gran voce e mai soddisfatta, rappresenta la sola vera richiesta di Luciano Spalletti. Questo problema strutturale, non risolto durante la finestra di mercato di gennaio, rischia clamorosamente di duplicarsi in vista dell’estate. Si conferma così la rigida regola aurea del problem solving strategico: le mancate soluzioni spesso finiscono per alimentare ulteriori complicazioni. La Juventus ha oggi un disperato bisogno di certezze assolute alla Continassa, specialmente nel reparto offensivo, dove i clamorosi flop stagionali di Jonathan David e Lois Openda impongono rimedi urgenti e mirati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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