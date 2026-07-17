Juve Di Gregorio in uscita | interesse concreto dalla Premier League

Michele Di Gregorio sta per lasciare la Juventus durante questa finestra di trasferimenti estivi. L’estremo difensore milanese è oggetto di un interesse concreto da parte di un club della Premier League, secondo quanto riferito. Se non ci saranno ripensamenti dell’ultimo minuto, il trasferimento si concluderà a breve.

L’estremo difensore milanese si appresta a salutare definitivamente la Vecchia Signora, ecco tutti i dettagli. Salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, Michele Di Gregorio lascerà la Juventus nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Il portiere milanese classe ’97 ha deluso le aspettative l’anno scorso e ora la società di corso Galileo Ferraris è al lavoro per regalare a Luciano Spalletti un nuovo numero uno (Dibu Martinez o Vicario). Di Gregorio (Ansa Foto) – calciomercato.it Di Gregorio, che è legato alla Juve da un contratto fino al 30 giugno 2029, vanta diversi estimatori soprattutto in Inghilterra: secondo quanto... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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