Juan Jesus, arrivato come riserva in difesa, si è affermato come titolare e punto di riferimento in diverse stagioni. Ha vinto due scudetti e una Supercoppa. In passato, ha denunciato un compagno di squadra. La sua carriera si è sviluppata senza clamori, mantenendo un profilo basso e contribuendo con impegno.

Juan Jesus, quando denunciò Acerbi. Ciao Juan, due scudetti e una Supercoppa. Hai detto niente! Arrivato come riempitivo in difesa, ha scalato posizioni e si è ritrovato ad essere titolare e anche riferimento nei periodi più bui. Due scudetti con il Napoli e noi lo vediamo andar via senza nemmeno fermarci un attimo a ringraziarlo? Non lo merita ma soprattutto non lo meritiamo noi, sebbene l’imborghesimento di questi anni ci abbia fatto perdere i proverbiali vecchi valori del “chi ama, non dimentica”. È stato l’underdog che ce l’ha fatta. Da svincolato ha saputo ritagliarsi uno spazio autentico sia in campo, sia nello spogliatoio. Ha fatto valere la sua personalità quando ha denunciato Acerbi, ha fatto esultare la città quando ha dimostrato un attaccamento viscerale per la maglia azzurra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Juan Jesus l’underdog che ce l’ha fatta: grazie per quel che hai fatto, sempre in silenzio

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