LA CURIOSITà Quel precedente delPoggibonsi | Era ormai spacciato poi ce l’ha fatta

In una partita che sembrava ormai segnata, lo Spezia ha ottenuto una vittoria che potrebbe cambiare le sorti della stagione. La squadra, in bilico tra la retrocessione e la salvezza, ha conquistato tre punti fondamentali, anche se la situazione resta complessa e dipende dai risultati di altri incontri. La sfida si è conclusa con un risultato inaspettato, che ha acceso nuove speranze tra i tifosi.

Le speranze di evitare la retrocessione per lo Spezia sono ormai ancorate a un flebile lumicino di speranza, legato anche ai risultati di altre partite. Ma proprio in quest’ottica Valentini getta uno squarcio di luce e speranza. "Purtroppo lo Spezia non è più padrone del proprio destino. Di sicuro le Aquile dovranno fare il loro, poi nel calcio le situazioni si possono anche incastrare. Porto un esempio: nella scorsa partita di campionato il Poggibonsi, dato ormai per spacciato, si è imposto contro di noi dello Scandicci e con una serie di situazioni favorevoli è riuscito ad approdare ai playout. Se lo Spezia dovesse riuscire ad andare agli spareggi salvezza arriverebbe con uno slancio emotivo importante.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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