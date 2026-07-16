All’85esimo minuto della semifinale, l’Inghilterra conduceva 1-0 contro l’Argentina. La partita era stata intensa, con gli avversari che avevano commesso numerosi falli e poi avevano aumentato la loro pressione offensiva. Alla fine, l’Inghilterra non è riuscita a mantenere il risultato e ha perso la partita.

Fino all’85esimo minuto della semifinale contro l’Argentina, l’Inghilterra era quasi in finale. Vinceva per 1-0 e al termine di una partita intensa, in cui gli avversari erano stati prima molto fallosi poi sempre più arrembanti. E invece in pochi minuti l’Inghilterra, che per tenere il vantaggio si era messa molto sulla difensiva, ha preso 2 gol e anziché la finale di domenica giocherà quella di sabato per il terzo posto, contro la Francia. Per l’Inghilterra avrebbe potuto essere la prima finale mondiale sessant’anni dopo la prima e unica che giocò (e vinse). È stata invece una nuova eliminazione: forse la più bruciante di sempre, e comunque non l’unica arrivata in una semifinale che stava vincendo poco prima della fine. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Tutte le volte che l’Inghilterra non ce l’ha fatta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Hitler, the Madness of a Man

Notizie e thread social correlati

“Non ce l’avrei fatta senza i miei figli che hanno accettato con maturità le tante serate che ho passato sui libri”: Katia Rinaldi si laurea due volte in poche ore a 50 anniUna donna di 50 anni si è laureata due volte in poche ore, ringraziando i figli per il sostegno durante le lunghe serate di studio.

Tutte le volte che Infantino ha provato a compiacere TrumpDurante i Mondiali di calcio, sono stati consegnati premi finti a persone coinvolte in situazioni inedite e imbarazzanti, creando momenti fuori luogo.

Temi più discussi: Tutte le volte che Infantino ha provato a compiacere Trump; Tutte le volte che le donne, Cathy La Torre dà voce alle donne che hanno cambiato il mondo (ma il merito se l'è preso un uomo); Violenza sulle donne, tutte le volte che Strasburgo ha condannato l’Italia; Ostuni, Cathy La Torre presenta Tutte le volte che le donne.

Tutte le volte che le donne…: Cathy La Torre a Parco Tittoni racconta storie di donne che hanno cambiato il mondoL'avvocata e attivista sarà a Parco Tittoni di Desio martedì 14 luglio con lo spettacolo Tutte le volte che le donne... hanno inventato qualcosa ma il merito se l'è preso un uomo ... mbnews.it

Arrivederci Leo Mai dimenticherò lo sforzo fatto pur di trasfersi all' Arsenal, tutte le volte che con una giocata o con un goal ha tolto le castagne dal fuoco e cambiato il momentum delle partite, la sua esultanza iconica e la corsa sotto la away end nel giorno i x.com

Tutte le volte che Infantino ha provato a compiacere TrumpCreando situazioni inusuali, imbarazzanti e fuori luogo, con la consegna di premi finti e uno scandalo ai Mondiali di calcio, tra le altre cose ... ilpost.it